В Твери бронирование путевок в летние лагеря отложили на неопределенный срок

Бронирование путевок в летние лагеря отложили из-за технического сбоя Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Твери приостановили бронирование путевок в детские оздоровительные лагеря.

- В связи с техническим сбоем на портале leto.tver.ru, прием заявок на летнюю кампанию 2021 года откладывается. О новой дате приема заявок будет сообщено в ближайшее время. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - сообщает сайт бронирования путевок.

Ранее "КП"-Тверь" писала, что бронирование путевок на летний отдых детей начнется с 12 апреля. Уже в ближайший понедельник.

Полная стоимость путёвки в детские загородные лагеря в 2021 году составит 25 307 рублей или 26 094 рублей (в зависимости от лагеря). Скидки сделают родителям, которые сами работают в детских лагерях, а также бюджетникам (работникам муниципальных и государственных учреждений) и работникам других организаций Твери.

О возобновлении продажи путевок будет сообщено дополнительно.