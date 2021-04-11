В Твери 11 апреля подтверждено 38 случаев коронавируса

В Тверской области заразился коронавирусом 91 человек Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба, с начала пандемии выявили 38433 случая заражения COVID-19. За сутки 11 апреля заразился 91 человек.

Выздоровели 36450 человек (+101 за последние сутки).

Изолированы 1206 больных (-15).

Умерли 777 человека (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12334 заболевших (+38 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2691 (+6),

Вышневолоцкий городской округ – 2118 (+1),

Ржев – 2120 (+8),

Калининский район – 1589 (+1),

Торжок – 1584 (0),

Кимры – 1526 (+2).

Бологовский район – 1009 (+2).

Прививку от коронавируса сделали 89 481 житель Тверской области, за последние сутки - 628 человек.

За весь период в регионе проведено 654 633 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 790.

Графика: ПТО

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Графика: ПТО

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