В Твери 11 апреля подтверждено 38 случаев коронавируса

В Тверской области заразился коронавирусом 91 человек Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперштаба, с начала пандемии выявили 38433 случая заражения COVID-19. За сутки 11 апреля заразился 91 человек.
Выздоровели 36450 человек (+101 за последние сутки).
Изолированы 1206 больных (-15).
Умерли 777 человека (+5 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12334 заболевших (+38 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2691 (+6),
Вышневолоцкий городской округ – 2118 (+1),
Ржев – 2120 (+8),
Калининский район – 1589 (+1),
Торжок – 1584 (0),
Кимры – 1526 (+2).
Бологовский район – 1009 (+2).
Прививку от коронавируса сделали 89 481 житель Тверской области, за последние сутки - 628 человек.
За весь период в регионе проведено 654 633 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 790.
Графика: ПТО
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Графика: ПТО
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