Двух пациентов с коронавирусом доставили из районов в реанимацию ОКБ в Твери

В ОКБ доставили двух тяжелых пациентов с коронавирусом Фото: Виктория ТУШКОВА

10 апреля медики отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи дважды вылетали на вертолетах санавиации в районы Тверской области для оказания экстренной помощи пациентам с COVID-19.

- Двое пациентов, из Нелидово и Вышнего Волочка, с тяжёлым течением коронавирусной инфекции на неинвазивной вентиляции лёгких эвакуированы в реанимационное отделений ГБУЗ "ОКБ", - сообщили медики областной клинической больницы Твери в официальной группе медучреждения в соцсети.

Напомним, что, по данным оперштаба на 11 апреля 2021 года, в Тверской области подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом. За сутки выздоровел 101 пациент, пять человек с подтвержденным коронавирусом умерли.