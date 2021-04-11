Мошенники обманули пенсионерку на 200 тысяч рублей в Тверской области

Мошенники обманули женщину на 200 000 рублей Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратилась 65-летняя жительница Бежецкого района Тверской области. Женщина рассказала, что звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя оформили кредит.

Чтобы исправить ситуацию, потерпевшая оформила кредит на ту же сумму и перевела деньги лжебанкиру на семь разных номеров. Ущерб составил 200 000 рублей.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.

УМВД России по Тверской области предупреждает: будьте внимательны и осторожны. Никогда не переводите, не передавайте денежные средства незнакомым лицам, какие бы предлоги они не называли и кем бы не представлялись.