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Происшествия11 апреля 2021 12:35

На вертолете санавиации в Тверь доставили пациента из Западной Двины

Больной будет проходить лечение в ОКБ
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Вертолетом санавиации в Тверь доставлен пациент Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Вертолетом санавиации в Тверь доставлен пациент Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

10 апреля привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Западной Двины.

В 20:30 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Западнодвинского муниципального округа для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента.

В 00:15 больной был доставлен в областную клиническую больницу Твери для прохождения дальнейшего лечения.

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