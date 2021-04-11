На вертолете санавиации в Тверь доставили пациента из Западной Двины

Вертолетом санавиации в Тверь доставлен пациент Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

10 апреля привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Западной Двины.

В 20:30 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Западнодвинского муниципального округа для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента.

В 00:15 больной был доставлен в областную клиническую больницу Твери для прохождения дальнейшего лечения.

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