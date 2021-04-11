Семь территорий стали природными заказниками в Тверской области

Еще семь территорий стали природными заказниками Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области утверждены границы еще семи особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Решение принято на заседании президиума регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Площадь утвержденных территорий государственных природных заказников и памятников природы составляет более 5,5 тыс. га. Они расположены в Андреапольском и Весьегонском муниципальных округах, Бежецком, Бельском, Бологовском, Кимрском и Лихославльском районах.

По мнению Игоря Рудени, зоны должны быть приведены в порядок и использоваться в рекреационных целях, стать местами отдыха для жителей и гостей Тверской области.

Там будут запрещены все виды деятельности, которые могут привести к загрязнению, в том числе: складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов; сброс сточных вод, сброс и складирование твердых и жидких отходов производства и потребления; все виды рубок леса, за исключением лесохозяйственных мероприятий.