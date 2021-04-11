Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с праздником войска воздушно-космической обороны

Игорь Руденя поздравил с праздником войска воздушно-космической обороны Фото: ПТО

11 апреля губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с праздником военнослужащих и ветеранов войск противовоздушной обороны.

- Войска прошли боевое крещение во время Первой мировой войны, мужественно и самоотверженно защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы с чувством глубокой благодарности чтим подвиг солдат и офицеров, которые на полях жестоких сражений проявили истинный героизм, отстояли свободу и независимость нашей страны, - отметил Игорь Руденя. - Гордостью Верхневолжья являются воинские части, дислоцированные на территории Тверской области, научно-исследовательские организации и учебные заведения, которые успешно разрабатывают и осваивают современные системы вооружений, вносят значительный вклад подготовку офицерского состава. Глава региона пожелал всем, кто отмечает свой профессиональный праздник, мирного неба, здоровья, благополучия и новых успехов на благо Верхневолжья и всего нашего Отечества!