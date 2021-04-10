Житель Тверской области украл камеру из лифта многоквартирного дома

Злоумышленника задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию заявила жительница Калининского района и рассказала, что из лифта многоквартирного дома кто-то украл камеру видеонаблюдения.

Полицейские просмотрели записи с камер и выяснили, что злоумышленник зашел в лифт и, пока ехал с верхних этажей на первый, демонтировал устройство видеонаблюдения. Ущерб составил 6500 рублей.

По подозрению в совершении преступления был задержан неработающий 25-летний житель Твери. Похищенное имущество он собирался продать.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.