В Твери 26 человек заразились коронавирусом 10 апреля

В Твери выявлено 26 заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тверской области за сутки 10 апреля выявили 93 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии подтверждено 38342 случая заражения COVID-19.

Выздоровели 36349 человек (+102 за последние сутки).

Изолированы 1221 больных (-15).

Умерли 772 человека (+6 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12296 заболевших (+26 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2685 (+9),

Вышневолоцкий городской округ – 2117 (+6),

Ржев – 2112 (+5),

Калининский район – 1588 (+3),

Торжок – 1584 (+1),

Кимры – 1524 (+4).

Бологовский район – 1007 (+3).

Прививку от коронавируса сделали 88 853 жителя Тверской области, за последние сутки - 1 962 человека.

За весь период в регионе проведено 653 843 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1 581.