В Твери 26 человек заразились коронавирусом 10 апреля

В Твери выявлено 26 заболевших коронавирусом
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тверской области за сутки 10 апреля выявили 93 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии подтверждено 38342 случая заражения COVID-19.
Выздоровели 36349 человек (+102 за последние сутки).
Изолированы 1221 больных (-15).
Умерли 772 человека (+6 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12296 заболевших (+26 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2685 (+9),
Вышневолоцкий городской округ – 2117 (+6),
Ржев – 2112 (+5),
Калининский район – 1588 (+3),
Торжок – 1584 (+1),
Кимры – 1524 (+4).
Бологовский район – 1007 (+3).
Прививку от коронавируса сделали 88 853 жителя Тверской области, за последние сутки - 1 962 человека.
За весь период в регионе проведено 653 843 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1 581.