Сильный южный ветер принесет тепло в Тверскую область

В выходные будет ветрено, но солнечно Фото: Виктория ЖУКОВА

Утром в субботу, 10 апреля, ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупредило жителей об усилении южного ветра. Задувать будет со скоростью 12-17 м/с.

При этом, по прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до +13 градусов, ночью прохладнее 0... +5.

В воскресенье, 11 апреля, ветер немного стихнет и разогреет до +17 градусов днем. +5...+7 ночью. Не исключены кратковременные дожди.

В целом погода в выходные будет благоприятной и подходящей для принятия солнечных ванн. Но будьте внимательны при сильном ветре. Отдыхая на водоемах, не выходите на тонкий лед и не оставляйте без присмотра детей.