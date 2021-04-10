Тверская область присоединится к "Тотальному диктанту"

В Твери "Тотальный диктант" будут писать на двух площадках Фото: Мила СТРИЖ

Жители Тверской области готовятся написать "Тотальный диктант" 2021. Всемирная акция состоится сегодня, 10 апреля, в 14:00 по московскому времени.

В Твери писать "Тотальный диктант" участники будут на двух площадках: в библиотеке им. Горького в Свободном переулке, 28 и на филфаке ТвГУ на проспекте Чайковского, 70.

Количество мест на площадках ограничено. Кто не смог зарегистрироваться и принять участие очно, может написать диктант онлайн.

Напоминаем, что автором текста в этом году стал писатель и журналист Дмитрий Глуховский. Большинству он известен как автор постапокалиптических романов "Метро 2033", "Метро 2034" и мистического детектива "Сумерки" (не путать с вампирской сагой Стефани Майер)