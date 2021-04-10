В Тверской области 103 года назад был образован военный комиссариат

В Тверской губернии 103 года назад образовался военный комиссариат. Фото: Тверской областной военный комиссариат.

Вопрос о создании военных комиссариатов, которые могли бы в короткие сроки мобилизовать боеспособное население и вести учетно-призывную работу встал в молодом Советском государстве в 1918 году. После победы Октябрьской революции речь шла об армии, «способной защищать завоевания революции». В Тверской губернии вопрос начали решать с начала первого послереволюционного года.

28 января 1918 года в Твери собрали коллегию из 11 человек по организации Красной Армии. Тогда был образован штаб Красной Армии Тверской губернии.

8 апреля 1918 года вышел декрет Совета Народных Комиссаров «Об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам». Датой образования Тверского губернского военного комиссариата считается 10 апреля 1918 года. Он подчинялся Московскому окружному комиссариату.

Изначально в Тверской губернии было 14 волостных и 302 уездных военкомата.

В районном военкомате. Фото: Тверской областной военный комиссариат.

С 1 апреля 2021 года в Тверской области начался весенний призыв в армию. «КП»-Тверь» уже писала о том, как он организован, и какие есть особенности.