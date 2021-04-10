Вещи, собранные для нуждающихся, выбросили на улицу в Тверской области

Гуманитарная помощь от благотворительного фонда не доехала до адресата Фото: vk.com/Тверской Благотворительный фонд

Вещи, собранные для нуждающихся в одной из деревень в Тверской области, безжалостно выбросили на обочину.

Гора вещей, одеяла, подушки, игрушки, детская одежда, кое-какая утварь, оказалась в сугробе.

Вопиющую историю рассказали в Тверском благотворительном фонде.

- Нам прислали ссылочку на пост... Мы не долго рассматривали и сразу унали вещи, которые у нас забирали для нуждающихся в деревне в январе и феврале, судя по всему вещи туда не доехали и их просто варварски выкинули, - написали работники фонда в соцсети.

Имя того, кто это сделал, оглашать волонтеры не стали. Но категорично заявили, что больше этот человек не сможет обратиться в фонд, а если и обратится, то помощи не получит.

В комментариях подписчики предложили собрать разбросанные вещи и все же раздать нуждающимся. Но что в итоге стало с гуманитарной помощью, не сообщается.