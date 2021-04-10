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Происшествия10 апреля 2021 9:53

В Тверской области грабитель вырвал сумки у трех женщин

Злоумышленника задержали и доставили в полицию
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчину задержала полиция Фото: УМВД России по Тверской области

Мужчину задержала полиция Фото: УМВД России по Тверской области

Утром в полицию обратились три жительницы Конаково. Женщины рассказали, что на улице на них напал грабитель и, применив насилие не опасное для жизни, выхватил сумки и убежал. Общий ущерб составил около 29 тысяч рублей.

Подробно описать нападавшего женщины не смогли. Полицейские осмотрели записи с камер видеонаблюдения, составили ориентировку на нападавшего. По подозрению в нападении был задержан 26-летний житель Конакова.

Мужчина сознался в содеянном и рассказал, куда выбросил сумки.

По статье "Грабеж" возбуждены уголовные дела. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. Он заключен под стражу.

Криминал