В Тверской области грабитель вырвал сумки у трех женщин

Мужчину задержала полиция Фото: УМВД России по Тверской области

Утром в полицию обратились три жительницы Конаково. Женщины рассказали, что на улице на них напал грабитель и, применив насилие не опасное для жизни, выхватил сумки и убежал. Общий ущерб составил около 29 тысяч рублей.

Подробно описать нападавшего женщины не смогли. Полицейские осмотрели записи с камер видеонаблюдения, составили ориентировку на нападавшего. По подозрению в нападении был задержан 26-летний житель Конакова.

Мужчина сознался в содеянном и рассказал, куда выбросил сумки.

По статье "Грабеж" возбуждены уголовные дела. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. Он заключен под стражу.