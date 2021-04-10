Спасатели тушили крупный пожар на заводе в Нелидово Тверской области

Спасатели тушили пожар на заводе в Нелидово Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о пожаре на улице Заводской в Нелидово поступило в ГУ МЧС России по Терской области в 4:01 утра 10 апреля.

На место убыли отделения пожарно-спасательных частей № 42 , № 43, № 24, №62, №12, № 30,№ 31, № 54 и СПСЧ.

По прибытии первого пожарного отделения установлено, что загорелась транспортерная лента по подаче щепы на деревообрабатывающем комбинате.

- В результате пожара огнем повреждены кровля и внутренняя отделка. Причина пожара и ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Возгорание локализовали в 5:20 утра, в 6:40 объявлена ликвидация открытого горения. В 8:09 возгорание было полностью ликвидировано. Никто не пострадал.

Видео ЧП сняли очевидцы и опубликовали в группе "Общественное Движение "Нелидово" в соцсети.