Двое детей чуть не погибли на озере Бологом в Тверской области

Детей вытащили из воды и передали медикам Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

9 апреля двое детей провалились под лед на озере Бологом в городе Бологое Тверской области. ЧП роизошло в районе Первомайского моста, напротив спортшколы. О случившемся в ГУ МЧС России по Тверской области сообщили очевидцы.

- Была очевидцем этого события, начальник ФОК Матвеев Андрей Александрович увидел в окно, что ребенок оказался в воде, кинулся на помощь, схватив с собой ватрушку, прыгнул в воду, вытащил ребенка и своими силами, несмотря на то, что уже прибыли спасатели, смог добраться до берега! Настоящий герой нашего времени! - написали очевидцы в группе "Анонимное Бологое" в соцсети.

- Оба несовершеннолетних были извлечены из воды и переданы в руки медицинской службы, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Спасатели уточняют, что дети решили перейти озеро по льду и не предполагали, что лед тонкий.

ГУ МЧС России по Тверской области призывает граждан не выходить на лед. Сейчас это очень опасно, так как лед очень тонкий или его нет совсем, образовались полыньи и промоины. Будьте внимательны и осторожны! Не оставляйте детей без присмотра!