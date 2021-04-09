В Твери задержали водителя, которого подозревают в наезде на 13-летнюю девочку на проспекте Корыткова. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Вечером 9 апреля задержали мужчину, которого подозревают в том, что сбил 13-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Корыткова в Твери. Водитель с места происшествия скрылся. Инцидент произошёл вечером 8 апреля.

Подростка с травмами доставили в больницу.

Теперь задержанный водитель объясняет своё поведение сотрудникам ГИБДД. По факту ДТП проводят административное расследование.