Игорь Руденя поздравил ФК «Тверь» с первым днем рождения

Клуб был зарегистрирован 9 апреля 2020-го. Графика: VK/ФК "Тверь"

Свою первую годовщину футбольный клуб «Тверь» отмечает, находясь на третьей месте в турнирной таблице второй группы первенства ОЛИМП-ПФЛ. Неплохо для дебютанта.

ФК «Тверь» был создан по инициативе губернатора Игоря Рудени. Глава региона направил футболистам, тренерам и руководству команды поздравительную телеграмму.

Вчера же, во время вечернего телеэфира Игорь Руденя дал оценку новому тверскому футбольному клубу. Губернатор назвал ФК «Тверь» успешным проектом.

- Наши футболисты молодцы, у них уже две победы в этом году. Уверен, они и дальше будут достойно бороться за свое место в лиге. Главная задача - чтобы наш футбол развивался, - добавил вчера губернатор.

Напомним, что почти шесть десятилетий за город играла калининская, а затем тверская «Волга». В сезоне 2009/10 команда даже вышла в 1/4 финала Кубка России, что для нее стало самым значимым результатом в новейшей истории. Однако после сезона 2016/2017 из-за долгов и отсутствия финансирования команда прекратила существование.

ФК «Тверь» создан взамен «Волги».