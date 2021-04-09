В УФСИН по Тверской области опровергли информацию, что задушивший дочь свой сожительницы умер в СИЗО

В УФСИН по Тверской области опровергли информацию, что задушивший дочь своей сожительницы Никита Сильнов умер в СИЗО. Фото: принтскрин видео пресс-службы СУ СК по Тверской области.

9 апреля стало известно, что 33-летний Никита Сильнов, который признался в убийстве 13-дочери своей сожительницы, умер. По одной из версий, это было самоубийство. В Федеральной службе исполнения наказаний уточнили, что инцидент произошёл не в следственном изоляторе.

– В марте 2021 года обвиняемый был направлен из СИЗО в отдельное структурное подразделение областного клинического психоневрологического диспансера для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Это учреждение находится в ведении Министерства здравоохранения Тверской области. На момент смерти Сильнов в учреждениях УФСИН России по Тверской области не содержался, – сообщили в УФСИН по Тверской области.

Напомним, по версии следствия, 6 февраля 33-летний житель Нелидово задушил в квартире шарфом свою 13-летнюю падчерицу. После этого мужчина скрылся из дома, захватив ценные вещи.

Нелидовца объявили в федеральный розыск, а 9 февраля подозреваемого задержали в Твери. 11 февраля ему предъявили обвинения в убийстве и краже. Никита признал свою вину. Выяснилось, что в момент убийства он был под действием наркотиков.

Причину смерти обвиняемого пока не называют. Следственный комитет проводит проверку.