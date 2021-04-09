Напавшему на полицейских мужчине предъявлено обвинение в Тверской области

Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

57-летнему жителю посёлка Новозавидовский в Конаковском районе Тверской области предъявлено обвинение в нападении на полицейских по ст. 317 УК РФ.

По данным следствия, 7 апреля вечером в «дежурную часть» позвонили из посёлка Новозавидовский по поводу противоправных действий одного из жителей. Полицейские прибыли на место, сопроводили мужчину в автомобиль и поехали в отделение.

В машине мужчина достал нож, несколько рах ударил полицейских и скрылся.

Одному сотруднику полиции оказана медицинская помощь на месте, другой пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

Подозреваемого разыскали и задержали.

9 апреля суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.