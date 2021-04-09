Почти 350 га земель стали лесным фондом в Тверской области

Лесной фонд увеличился почти на 350 га в Тверской области Фото: ПТО

На заседании Межведомственной комиссии по земельным отношениям при правительстве Тверской области, которое 9 апреля провел губернатор Игорь Руденя. В повестку вошли вопросы о переводе земель в лесной фонд.

Одобрен перевод участка из категории земель запаса в Торопецком районе площадью 144,8 га. В Осташковском городском округе в лесфонд переведут 194,5 га земель сельхозназначения. Участки заросли деревьями и не подходят для ведения сельхозработ.

- Эта работа способствует сохранению лесов, обеспечению противопожарной безопасности. Максимально полное восстановление лесов – одна из целевых задач региональной составляющей "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", - отметил Игорь Руденя.

В общей сложности за пять лет лесной фонд увеличился почти на 30 тыс. гектаров.