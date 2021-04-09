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Общество9 апреля 2021 17:00

В Тверской области проведут капремонт в социальных учреждениях для пожилых и инвалидов

Работы запланировано повести в этом году
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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В 2021 году в Тверской области проведут капремонт в нескольких соцучреждениях.

В 2021 году в Тверской области проведут капремонт в нескольких соцучреждениях.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2021 году в Тверской области проведут капремонт в нескольких социальных учреждениях для пожилых людей. Сейчас там живут около 2000 человек.

Ремонт запланирован в корпусе Вышневолоцкого дома-интерната для престарелых и инвалидов. Там обновят 25 комнат и 5 санузлов.

Крышу починят в банно-прачечном комплексе Кимрского психоневрологического интерната. Там же установят новые оконные блоки, двери, проведут внутреннюю отделку помещений.

В Ржевском доме-интернате для престарелых и инвалидов отремонтируют пищеблок: обновят вентиляцию и оборудуют вытяжные автоматические клапаны.

Запланирован также капремонт ограждения вокруг женского отделения психоневрологического интерната в Нелидово.

И в Твери, в комплексном центре социального обслуживания, починят крышу, обновят электрику, проведут ремонт стен, полов и потолков, коридоров и лестничных площадок. По информации областного Правительства, в этом отремонтированном здании планируется открыть Центр дневного пребывания для пожилых и инвалидов.

Вопрос о выделении средств на ремонт был решён 9 апреля на заседании бюджетной комиссии Тверской области. Председательствовал губернатор Игорь Руденя.

- При обновлении социальных организаций важно помнить, что это должны быть современные здания, полностью отвечающие потребностям пожилых людей, – высказал мнение глава региона.