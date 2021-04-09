В 2021 году в Тверской области отремонтируют пять Домов культуры

В регионе отремонтируют пять ДК. Фото: Александр ЖМУЛИН

9 апреля на заседании региональной бюджетной комиссии во главе с губернатором Игорем Руденей принято решение о выделении средств на капремонт пяти Домов культуры в 2021 году.

В одном из этих ДК - в деревне Вёски в Лихославльском районе - Игорь Руденя побывал накануне в ходе рабочей поездки в муниципалитет. В учреждении в рамках нацпроекта «Культура» заменят крышу, окна и двери, входную группу, проведут внутренние отделочные работы и ремонт фасада, обновят систему электроснабжения.

Полностью отремонтируют систему отопления в районном ДК в Лесном, в ДК села Старое Сандовского муниципального округа полностью заменят крышу.

Также работы по ремонту кровли, внутренних помещений, замене окон и дверей проведут в ДК поселка Высокое Торжокского района.

В ДК поселка Терелесовкий Вышневолоцкого городского округа будет обновлена кровля, проведен ремонт внутренних помещений, систем водо- и электроснабжения, отопления и вентиляции.

Игорь Руденя поручил завершить ремонтные работы на всех объектах культуры к 1 сентября текущего года.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» в регионе отремонтировали шесть ДК.