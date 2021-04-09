В Тверской области мужчина обокрал баню и сарай родной тёти

Подозреваемого задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратился 44-летний житель Западной Двины и сообщил, что у его матери пропало имущество на общую сумму 14 000 рублей.

В ходе следственных действий личность подозреваемого была раскрыта. Им оказался 30-летний родственник заявителя.

Выяснилось, что мужчина периодически навещал мать потерпевшего, приходившейся ему тётей. В определённый момент, желая заработать, он похитил из прилегающего к дому сарая головку блока цилиндров от автомобиля и мешок с запчастями от мотоцикла и сбыл краденое знакомым. Через некоторое время мужчина снова пошел на преступление и похитил из бани на придомовом участке электролобзик. Деньги фигурант потратил и в полиции сознался в содеянном.

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража".