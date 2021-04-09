В Тверской области подростки пытались угнать иномарку с территории АТП

Подростки пытались угнать иномарку Фото: Евгения ГУСЕВА

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних. Подростки подозреваются в попытке угона автомобиля.

По версии следствия, вечером, 24 ноября 2020 года несовершеннолетние проникли на территорию стоянки АО "Кашинское АТП" и попытались завести автомобиль "Ford". Однако, двигатель у машины оказался неисправен.

- По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. Ведется следствие.