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Происшествия9 апреля 2021 15:29

В Тверской области подростки пытались угнать иномарку с территории АТП

Следователи расследуют уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Подростки пытались угнать иномарку

Подростки пытались угнать иномарку

Фото: Евгения ГУСЕВА

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних. Подростки подозреваются в попытке угона автомобиля.

По версии следствия, вечером, 24 ноября 2020 года несовершеннолетние проникли на территорию стоянки АО "Кашинское АТП" и попытались завести автомобиль "Ford". Однако, двигатель у машины оказался неисправен.

- По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. Ведется следствие.

Криминал