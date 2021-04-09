Подписчики в соцсети сообщили о трагической смерти старшеклассницы в Твери

Старшеклассница свела счеты с жизнью в Твери Фото: областной минздрав

В Твери покончила с собой ученица 11 класса лицея №1. О трагедии сообщили 9 апреля подписчики группы "Женский взгляд".

- Вчера стала известна страшная новость. Покончила с жизнью ученица 11 класса 1 лицея. Родители, поддерживайте своих детей, не трясите вы с них "пятерки", общайтесь, разговаривайте, почаще обнимайте, верьте, любите! Граждане учителя, будьте добры, доброжелательны к детям любых возрастов, и особенно терпеливы к подросткам в их сложный период гормональной перестройки и накануне экзаменов, - написал анонимный автор поста.

По факту трагедии начала доследственная проверка. В деле разбираются правоохранительные органы.