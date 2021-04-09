В Тверской области больше граждан сможет получить компенсацию при подключении к газу

В Тверской области расширены возможности оказания адресной помощи на газификацию домов с невысокими доходами Фото: Архив "КП"

В Тверской области расширены возможности оказания адресной помощи на газификацию домов с невысокими доходами. Вопрос рассмотрен на заседании президиума регионального правительства 9 апреля.

Сейчас из областного бюджета компенсируется часть затрат на подключение домов и квартир к газу отдельным категориям гражданам: участникам Великой Отечественной войны, вдовам фронтовиков или умерших ветеранов, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, семьям и одиноко проживающим гражданам с невысокими доходами.

Теперь компенсацию смогут получить также награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя».

Также на заседании решено изменить условия оказания помощи. Теперь получить компенсацию смогут все семьи и граждане, у которых увеличить размер среднедушевого дохода не превышает 50% от прожиточного минимума.

Размер компенсации при подключении к газу частному дому составит 29700 рублей, к квартире - 9900 рублей.

Поддержка жителям региона при газификации оказывается с 2018 года. Для ее получения необходимо обратиться в комплексный центр соцобслуживания населения по месту жительства.

- Газификация региона является одним из ключевых условий достижения национальных целей, обозначенных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В первую очередь это повышение качества жизни наших граждан, - отметил на заседании губернатор Игорь Руденя.