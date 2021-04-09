Жителей Тверской области приглашают написать Космический диктант

Жители Тверской области напишут Космический диктант Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

11 апреля, в канун 60-летнего юбилея первого в мире полета человека в космос, состоится Космический диктант. Жители Тверской области могут присоединиться к акции онлайн.

Диктант включает вопросы об основоположниках космической отрасли, конструкторах, событиях, фактах, истории космонавтики. Оригинальные вопросы зачитают космонавты МКС, артисты, сыгравшие главные роли в фильмах про космос, руководители Роскосмоса, известные деятели космической отрасли.

Трансляция будет вестись в группе "Космос" ВКонтакте, на сайте Центра "Космонавтика и авиация" и на сайте ВДНХ.

Победителей ждут ценные призы.

Также жители Верхневолжья 12 апреля могут написать Всероссийский диктант "Поехали!". Текст написан писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко. Начало диктанта в 14:00 по московскому времени.