В Тверской области выявлено 18 нарушений при перевозке пассажиров на междугородних автобусах

Госавтоинспекция продолжает проверку автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области в период с 2 по 8 апреля проводила сплошные проверки водителей автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

Проверено 73 автобуса, выявлено 18 нарушений. В частности, пассажиров перевозили на неисправных транспортных средствах. Нарушители привлечены к ответственности, составлены административные материалы.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.