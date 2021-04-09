Водителей Тверской области проверят на трезвость

В Тверской области пройдет "Контроль трезвости" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Тверской области состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". С 9 по 11 апреля его проведет региональная Госавтоинспекция.

Инспекторы ГИБДД будут выявлять водителей в состоянии алкгольного или наркотического опьянения, управляющих автомобильным транспортом.

УГИБДД России по Тверской области просит граждан сообщать информацию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и находятся в состоянии опьянения.

Информацию (государственный регистрационный знак, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части: "02" или "102" .