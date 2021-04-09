Мужчина из Нелидово, который задушил дочь своей сожительницы, покончил с собой в СИЗО

В Тверской области умер Никита Сильнов, который признался в том, что задушил 13-летнюю дочь своей сожительницы шарфом. Фото: аккаунт в ВК и МВД по Тверской области.

33-летний Никита Сильнов, который признался в убийстве 13-летней дочери своей сожительницы и краже не дождался суда. Фигуранта резонансного дела нашли мёртвым в следственном изоляторе. То, что обвиняемый мёртв, подтвердили в Следственном комитете.

– Факт смерти обвиняемого в убийстве малолетней девочки и совершении кражи подтверждаем. С целью установления всех обстоятельств его гибели следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, – сообщили в СУ СК по Тверской области.

Напомним, по версии следствия, 6 февраля 33-летний житель Нелидово задушил в квартире шарфом свою падчерицу. После этого мужчина скрылся из дома, захватив ценные вещи.

Нелидовца объявили в федеральный розыск, а 9 февраля подозреваемого задержали в Твери. 11 февраля ему предъявили обвинения в убийстве и краже. Никита признал свою вину. Выяснилось, что в момент убийства он был под действием наркотиков.

До этого он уже совершал тяжкое преступление. В 2008 году его приговорили 15 годам и 7 месяцам в колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть, и за покушение на убийство, чтобы скрыть другое преступление. Приговор он пытался оспорить в Верховном суде. В июне 2019 года вышел по УДО. И вот в феврале 2021 года новое преступление...

По одной из версий, Никита Сильнов решил наложить на себя руки, не дожидаясь суда.

Напомним, убийца 15-летней тверичанки Дарьи Степановой, тоже покончил с собой в камере тверского СИЗО в 2016 году. Девушка пропала в марте 2015 года. Три месяца длились её поиски, а в июне нашли тело и задержали подозреваемых.