Жителей Твери приглашают на общегородской субботник 10 апреля

Жителей Твери приглашают на субботник Фото: Ольга Крыльцова

10 апреля в 10:00 утра жителей Твери приглашают выйти на массовый субботник. Привести в порядок и очистить от мусора предстоит 15 территорий.

На уборку выйдут служащие муниципальных предприятий и организаций, УК, ТСЖ и ЖСК, жители города.

В Центральном районе планируется убрать территорию вдоль улицы 1-й Головинский вал (от проспекта Калинина до улицы 2-я Пухальская); территорию между домами № 5 и № 35 и вдоль домов №№ 14 и 22 на Садовом переулке; улицу Фадеева вдоль домов №№ 8 и 10, улицу А. Попова; улицу Желябова до р. Лазурь (вдоль ВА ВКО), улицы Трехсвятскую и Новоторжскую.

В Пролетарском районе уберут Старицкое шоссе, улицу Республиканскую и проспект Николая Корыткова. В Заволжье - улицы Хромова, Луначарского, зеленую зону в районе улицы Дачной. В Московском районе уборка затронет улицу Склизкова, Промышленный проезд вдоль Хлебного ручья, территории в Бобачевской роще.

Работникам преприятий предстоит убрать несанкционированные графические изображения и объявления с фасадов зданий, опор наружного освещения, убрать сухие, аварийные деревья, провести ремонт малых архитектурных форм.