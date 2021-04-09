В Тверской области 92 человека заразились коронавирусом 9 апреля

В Тверской области 92 человека заразились коронавирусом Фото: ПТО
В Тверской области с начала пандемии, по данным на 9 апреля, выявили 38249 случаев заражения COVID-19. За сутки заразились 92 человека.
Выздоровели 36247 человек (+99 за последние сутки).
Изолированы 1236 больных (-12).
Умерли 766 человек (+5 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12270 заболевших (+43 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2676 (+4),
Вышневолоцкий городской округ – 2111 (+4),
Ржев – 2107 (+6),
Калининский район – 1585 (+1),
Торжок – 1583 (+2),
Кимры – 1520 (10 случаев за сутки).
Бологовский район – 1004 (+1).
Прививку от коронавируса сделали 86 891 житель Тверской области, за последние сутки - 1 843 человека.
За весь период в регионе проведено 652 262 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1 750.