В Тверской области 92 человека заразились коронавирусом 9 апреля

В Тверской области 92 человека заразились коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области с начала пандемии, по данным на 9 апреля, выявили 38249 случаев заражения COVID-19. За сутки заразились 92 человека.

Выздоровели 36247 человек (+99 за последние сутки).

Изолированы 1236 больных (-12).

Умерли 766 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12270 заболевших (+43 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2676 (+4),

Вышневолоцкий городской округ – 2111 (+4),

Ржев – 2107 (+6),

Калининский район – 1585 (+1),

Торжок – 1583 (+2),

Кимры – 1520 (10 случаев за сутки).

Бологовский район – 1004 (+1).

Прививку от коронавируса сделали 86 891 житель Тверской области, за последние сутки - 1 843 человека.

За весь период в регионе проведено 652 262 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1 750.