Ещё 3600 доз вакцины от коронавируса доставили в Тверскую область

Новую партию вацины доставили в Тверскую область Фото: ПТО

В Тверскую область поступило еще 3600 доз вакцины против коронавируса. Вакцинировано 86 891 человек – это 82,4% от общего количества вакцины, поступившей в регион. 8 апреля прививку сделали 1843 человека.

В федеральный регистр внесена информация о 80 928 вакцинированных гражданах.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала Госуслуги, региональную медицинскую информационную систему МедрегТверь, МФЦ, по единому номеру "122".

Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

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