ФСБ и Росгвардия пресекли деятельность крупной нарколаборатории в Тверской области

В нарколаборатории изготавливались наркотики для сбыта в Тверской области и Подмосковье. Фото: УФСБ России по Тверской области

Сотрудники регионального Управления ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность нарколаборатории в Тверской области. В нарколаборатории изготавливались синтетические наркотики для сбыта на территории нашего региона и в Подмосковье.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий в Конаковском районе задержаны двое жителей Тверской области 1965 и 1969 годов рождения, - сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Тверской области. - Из незаконного оборота изъято около 1 килограмма наркотического средства, около 10 килограммов прекурсоров (вещество, участвующее в реакции, приводящей к образованию целевого вещества, - Ред.) и химических реактивов для производства наркотиков, а также лабораторное оборудование.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере" (ч.5 ст. 228.1 УК РФ). Силовики работают над установлением всез лиц, причастных к данной преступной деятельности.