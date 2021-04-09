Роспотребнадзор Тверской области запускает "горячую линию" по вакцинопрофилактике

Роспотрбнадзор запускает "горячую линию" по прививкам Фото: Татьяна Коркина

Управление Роспотребнадзора по Тверской области запускает "горячую линию" по вакцинопрофилактике.

Тематические консультации гражданам специалисты будут оказывать с 12 по 24 апреля в рамках Европейской недели иммунизации.

Желающие могут получить рекомендации и задать вопросы по вакцинации против кори, краснухи, эпидемического паротита, дифтерии, коклюша и столбняка, полиомиелита, пневмококковой и гемофильной инфекции и т.д.

Звонки принимаются по телефонам: (4822) 34-70-18 с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), кроме выходных дней. Круглосуточный телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.