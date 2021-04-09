В Тверской области двое мужчин сделали подкоп и вынесли запчасти от "ЗИЛа" с территории предприятия

Злоумышленники сделали подкоп и украли запчасти Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился гендиректор предприятия в Торжке и сообщил, что с закрытой территории пропали автозапчасти от автомобиля "ЗИЛ". Ущерб составил 200 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что неизвестные сделали подкоп под забором и похитили имущество. В ходе розыска личности подозреваемых были установлены. Ими оказались двое неработающих жителей Торжокского района 2000 и 2001 годов рождения. Злоумышленники погрузили автозапчасти в легковой прицеп и планировали сдать в пункт приёма металлолома, но были остановлены сотрудниками ДПС для проверки документов.

Молодых людей доставили в полицию. Они сознались в содеянном и вернули похищенное. По статье "Кража" им грозит до пяти лет лишения свободы.