Женщина с годовалой дочкой на руках пострадала в ДТП в Тверской области

В ДТП пострадала женщина и двое детей Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла утром, 9 апреля, на 13-м км автодороги Глазково-Мухино в Калининском районе Тверской области.

Водитель автомобиля "Опель Зафира" не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В ДТП пострадала 25-летняя женщина и две ее дочери. Гдовалась девочка была на руках у мамы, а трехлетняя пристегнута ремнем безопасности на сидении без детского кресла.

Угрозы жизни пострадавших нет. На задней оси автомобиля установлена летняя и зимняя резина.