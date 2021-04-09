Пьяный водитель стал виновником массового ДТП с пострадавшими в Твери

В аварии пострадали три человека Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло около 22:40 вечера 9 апреля на Петербургском шоссе, в районе дома № 47 в Твери. О происшествии сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

40-летний водитель, с признаками алкогольного опьянения, на автомобиле "Форд Куга" не выдержал безопасную дистанцию до едущего впереди "Фольксваген Поло" и столкнулся с ним, а затем врезался во встечную "Тойоту Приус". "Поло" наехал на "Ладу Ларгус", которая собиралась поворачивать налево и врезалась в "Хендай I 30".

В результате ДТП пострадал водитель "Фольксваген Поло". 26-летнему мужчине оказали помощь и отпустили. Помощь также оказана 48-летней женщине и 7-летнему мальчику - пассажирам "Лады". Угрозы жизни нет.