В Тверской области чиновников оштрафовали за игнорирование жалоб граждан

В Тверской области чиновников оштрафовали за игнорирование обращений граждан. Фото: Анна КОЛПАКОВА

В Тверской области в Максатихинском районе мировой судья назначил штраф в 15 тысяч рублей чиновнику, который не отвечал на запросы местного жителя. Прокуратура провела проверку и обнаружила, что три месяца заявления гражданина были без ответа.

Правоохранительные органы выяснили, что с ноября 2020 года по январь 2021 года житель Максатихинского района обращался в районное управление образования с жалобами, что бывшая жена плохо воспитывает его детей. Ответа от представителей власти не было.

Прокурор района вынес четыре постановления об административных правонарушениях. Виновное должностное лицо оштрафовано. Заявителю ответили на его запросы.