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Общество9 апреля 2021 9:41

МУП в Тверской области оштрафовали за неисправную водозаборную колонку

Жители Бологое получали коммунальную услугу ненадлежащего качества
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Из-за сломанной колонки жители остались без воды

Из-за сломанной колонки жители остались без воды

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратурой в ходе проверки установлено, что жители города Бологое получали коммунальную услугу ненадлежащего качества.

В частности, неисправной оказалась водоразборная колонка на улице Почтовой у дома №11, в связи с чем жителям прекращалась подача холодного водоснабжения.

В целях устранения выявленных нарушений директору МУП "Тепло-Сервис" внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Директор предприятия оштрафован.

В настоящее время нарушения устранены, колонка отремонтирована.