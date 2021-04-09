МУП в Тверской области оштрафовали за неисправную водозаборную колонку

Из-за сломанной колонки жители остались без воды
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Прокуратурой в ходе проверки установлено, что жители города Бологое получали коммунальную услугу ненадлежащего качества.
В частности, неисправной оказалась водоразборная колонка на улице Почтовой у дома №11, в связи с чем жителям прекращалась подача холодного водоснабжения.
В целях устранения выявленных нарушений директору МУП "Тепло-Сервис" внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Директор предприятия оштрафован.
В настоящее время нарушения устранены, колонка отремонтирована.