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Общество9 апреля 2021 9:27

Дорожный фонд Тверской области обязали отремонтировать дороги в Сонковском районе

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Состояние дорог проверила прокуратура

Состояние дорог проверила прокуратура

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Прокуратура совместно с инспекторами ГИБДД провела проверку и установила, что дорога первого класса Вышний Волочек-Бежецк-Сонково и дороги второго класса Сонково-Кой и Ивановское-Пищалинское-Добрынино не соответствуют национальным стандартам.

- На протяжении автомобильных дорог имеются многочисленные выбоины и просадки, колейность, занижение обочины относительно уровня дороги, что создает угрозу для безопасности жизни и здоровья неопределенного круга участников дорожного движения, - сообщила пресс-служба результаты проверки.

Прокурором Сонковского района в Центральный районный суд Твери направлено административное исковое заявление об обязании Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области привести дороги в соответствие с требованиями ГОСТ.

Требования прокурора удовлетворены. Сроки выполнения ремонта установлены до 1 сентября 2022 года.

Решение суда не вступило в законную силу.