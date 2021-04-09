В Тверской области с соблюдением санитарных мер более тысячи человек поучаствуют в экспедиции «Ржев. Калининский фронт»

В Тверской области на следующей неделе стартует экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Фото: ПТО.

В Тверской области пройдёт шестая Международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Работы будут идти в окрестностях деревень Хорошево и Есёмово Ржевского района, где шли сражения Ржевской битвы. О мерах безопасности в интервью на телеканале в прямом эфире 8 апреля рассказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В этом году ожидают около тысячи участников. Как из разных регионов России, так и стран ближнего зарубежья.

– При этом будут соблюдаться все меры профилактики коронавируса. Кроме того, поисковики будут работать на открытом воздухе. А работы здесь, под Ржевом – и это очень тяжело говорить – на многие годы. В этих местах шли тяжелые бои, наша армия несла большие потери, – обозначил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В 2021 году лагерь поисковиков вновь будет расположен около Ржевского мемориала Советскому солдату. Здесь поставят армейские палатки, обустроят душевые, столовую, площадки для спорта и отдыха и т.д.

Каждый год в экспедиции участвуют поисковики из более чем 30 регионов страны. За пять лет были найден и перезахоронены останки 2069 бойцов Красной Армии, установлены имена 107 защитников Отечества. Удалось найти родственников 25 красноармейцев.