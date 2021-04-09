В Твери ищут очевидцев наезда внедорожника на 13-летнюю девочку

В Твери ищут очевидцев наезда на 13-летнюю девочку на проспекте Корыткова. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

8 апреля около 21:30 на проспекте КОрыткова, 3 «г» в Твери автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе девочку 2008 года рождения. С места происшествия автомобилист скрылся. Предположительно он ехал на белом внедорожнике.

В областной Госавтоинспекции просят тех, кто был свидетелем или записал на видеорегистратор момент аварии, звонить по телефону +7-920-159-83-80.

Девочку с травмами доставили в больницу.