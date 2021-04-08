Игорь Руденя назвал ФК «Тверь» успешным проектом

Игорь Руденя оценил ФК «Тверь» как успешный проект. Фото: ПТО

9 апреля 2020 года в столице Верхневолжья в качестве АНО был зарегистрирован ФК «Тверь». Таким образом, сменщику канувшей в Лету тверской «Волги» завтра исполняется год. В связи с этим 8 апреля в вечернем телеэфире клуб оценил тот, по чьей инициативе он был создан. Это губернатор Игорь Руденя.

- Это успешный проект, которого ждали многие жители региона, любители футбола. Считаю, наша команда достойно несет знамя тверского спорта. Наши футболисты молодцы, у них уже две победы в этом году. Уверен, они и дальше будут достойно бороться за свое место в лиге. Главная задача, чтобы наш футбол развивался, - высказался Игорь Руденя.

Напомним, что ФК «Тверь» выступает во второй группе Олимп-ПФЛ - низшей лиги профессионального футбола в России. После зимнего перерыва клуб одержал две победы в двух матчах и сейчас занимает третью строчку в турнирной таблице.

Главным тренером команды является Вадим Гаранин. До приглашения в тверской клуб он возглавлял юношескую сборную России.