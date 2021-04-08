В Тверской области агропредприятие из-за африканской чумы лишилось свыше 400 тыс. свиней

в ноябре прошлого года в комплексе случилась беда - там произошла вспышка африканской чумы свиней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Игорь Руденя 8 апреля в вечернем прямом телеэфире рассказал о ситуации на свиноводческом предприятии "Коралл" и мерах его поддержки. Они понадобились, так как в ноябре прошлого года в комплексе случилась беда - там произошла вспышка африканской чумы свиней.

Последствия озвучил губернатор.

- В результате на предприятии при помощи сил Миноболроны пришлось уничтожить около 405 тысяч голов свиней, представляете, - высказался в эфире Игорь Руденя.

Глава региона сообщил, что предприятию будет оказана поддержка. - По нашему обращению правительством Российской Федерации было принято решение пролонгировать на 12 лет кредиты для «Коралла». Таким образом, дали возможность предприятия перейти этот сложный период, - отметил губернатор.

Игорь Руденя добавил, что областное правительство при этом выделило около 200 млн рублей из регионального бюджета, чтобы субсидировать процентные ставки по кредитам компании.

По словам главы региона это важно, ведь на "Коралле" работают около 1200 человек, и это уникальное по оснащению агропредприятие.