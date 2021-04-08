Госавтоинспекторы в Твери проверили автомобилистов, нарушающих техрегламент

Выявлено порядка 10 нарушений во время рейда Фото: УГИБДД России по Тверской области

8 апреля в Твери состоялось профилактическое мероприятие "Техрегламент". Автоинспекторы выявляли автомобили с прямоточными глушителями, "кенгурятниками" и другими изменениями в конструкции. Подобные нарушения напрямую влияют на безопасность дорожного движения.

- Некоторые автомобилисты нарушают общественный порядок, устанавливая на транспортные средства прямоточные глушители, шум которых слышен в квартирах жилых домов. Установленные на автомобилях "кенгурятники" и спойлеры опасны для пешеходов и могут нанести смертельные травмы, - отмечают в ГИБДД. Во время рейда на улицах Твери было выявлено порядка десяти переоборудованных машин с кенгурятником, экспедиционным багажником, лестницей, некоторые транспортные средства имели неисправности. Нарушители привлечены к ответственности. Автомобили сняты с учета.