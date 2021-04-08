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Общество8 апреля 2021 21:25

В Тверской области до четырех полос расширят автодорогу от Ржева до Ржевского мемориала

Это будет сделано в этом году в рамках работы по реконструкции трассы М-9
Александр ЖМУЛИН
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Игорь Руденя вновь - в прямом эфире. Фото: ПТО

Игорь Руденя вновь - в прямом эфире. Фото: ПТО

8 апреля в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь вновь состоялся прямой эфир с участием губернатора Игоря Рудени. Глава региона рассказал подробности о расширении участка трассы М-9 от Волоколамска до города Ржева.

Губернатор уточнил, что дорогу расширят вдвое - до четырех полос.

- Первая очередь будет сделана, начиная с этого года. Это участок от въезда в Ржев до Ржевского мемориала, - сказал Игорь Руденя.

Глава региона также отметил, что в регионе запланирована электрификация участка октябрьской железной дороги от границ Московской области до строящейся станции "Ржевский мемориал". По словам Игоря Рудени это работа будет проведена примерно за два, два с половиной года.

Игорь РУДЕНЯ