Тверской священник спел под гитару на концерте в северной столице

Концерт состоялся в духовно-просветительском центре Александро-Невской Лавры. Фото: Тверская епархия.

Настоятель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы села Берново, иерей Андрей Гуров выступил на концерте в духовно-просветительском центре «Святодуховский» Свято-Троицкой петербургской Александро-Невской Лавры.

Отец Андрей спел под гитару, на которой сам же себе и аккомпанировал. Концерт состоялся 5 апреля в преддверии Благовещения. Это была благотворительная акция в поддержку беременных женщин и матерей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Вместе с отцом Андреем на концерте выступили и представители питерской епархии - иерей Анатолий Пёрший, диакон Андрей Ремерс, детский хор имени Иоанна Дамаскина, а также другие авторы-исполнители и творческие коллективы.