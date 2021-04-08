В Тверской области за неделю подорожали морковь, лук и вермишель

Цены кусаются, но мы привыкли! Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Тверьстат продолжает наблюдать за динамикой цен на продукты в розничных магазинах Тверской области. За последнюю отчётную неделю (с 30 марта по 5 апреля) больше всего подорожали морковь, вермишель и репчатый лук. Капуста и картофель, взлетевшие в цене во время поста, дорожать перестали. Белокочанная даже слегка подешевела по сравнению с предыдущей неделей.

Рейтинг продуктов, которые подорожали больше всего за указанные дни, выглядит следующим образом:

Морковь (+8%)

Вермишель (+3,3%)

Лук репчатый (+2,9%)

Куриные яйца (+2,4%)

Мука пшеничная (+1,9%)

Маргарин (+1,9%)

Немного прибавили в цене также сухие молочные смеси для детского питания, творог, сахар-песок и печенье.

Подешевели: консервы фруктово-ягодные для детского питания (-2,5%), сметана (-2,4%), стерилизованное молоко (-2,3%), сосиски и сардельки (-1,5%), белокочанная капуста (-1,2%).